Футболисты Исландии и Греции сыграли вничью в квалификации молодежного ЧЕ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Исландии не удержали победу над греками в первом стыковом матче молодежного чемпионата Европы 2027 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Встреча в Рейкьявике прошла в напряженной борьбе и только в самом конце игры мяч дважды побывал в воротах. На 89-й минуте нападающий хозяев поля Хильмир Микаэльссон открыл счет, а на 3-й компенсированной минуте он же срезал мяч в свои ворота - ничья 1:1.





Еще три стыковых матча состоятся в пятницу, 13 ноября. Бывший соперник белорусов по отборочному турниру молодежного Евро сборная Дании примет в Вайле команду Нидерландов. В Ризе турки будут соперничать с чехами, а в Тампере финны встретятся с ирландцами. Ответные поединки за выход в финал пройдут 16-17 ноября.





Прямые пропуска в финальную стадию завоевали сборные Бельгии, Англии, Польши, Франции, Германии, Норвегии, Испании, Италии, Португалии и Хорватии. Они вместе с квартетом победителей "стыков" присоединятся к командам Сербии и Албании, которые будут хозяевами молодежного чемпионата Европы с 16 июня по 3 июля 2027 года. Белорусы в отборочном цикле этого турнира выступили неудачно, заняв последнее место в своей квалификационной группе.-0-