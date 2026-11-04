Футболисты греческого "Олимпиакоса" вышли в лидеры Лиги Европы

В первом поединке футболисты французского "Ренна" сыграли вничью на своей арене с греческим "Олимпиакосом" из Пирея - 0:0. В четырех проведенных встречах греки набрали 10 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице.

После трех игровых дней по 9 очков из 9 возможных набрали четыре команды, которые свои очередные поединки проведут 5 ноября. Венгерский "Ференцварош" сыграет в гостях у футболистов "Милана", португальская "Бенфика" примет в Лиссабоне польский "Лех", немецкий "Байер" встретится в Леверкузене с французским "Марселем", а английский "Борнмут" будет соперничать в чешской столице с пражской "Славией".

В третьем по рангу континентальном турнире - Лиге конференций 5 ноября состоятся встречи третьего тура. Греческий "Панатинаикос", одержавший на старте две виктории, примет в Афинах софийский ЦСКА, за который выступают белорусские голкипер Федор Лапоухов и полузащитник Макс Эбонг. В первом туре ЛК болгарский клуб уступил в Софии футболистам "Монако" - 0:2, а затем на выезде сыграл вничью с датским "Норшелланном" - 2:2. Казахстанский "Кайрат", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в итальянском Бергамо с местной "Аталантой". В стартовом поединке Лиги конференций "Кайрат" в латвийской столице разошелся миром с футболистами "Риги", а во втором туре в Алматы потерпел разгромное поражение от "Панатинаикоса" - 1:5.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Лигой чемпионов стартовали матчи четвертого тура в футбольной Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.