Футболисты "Гомеля" примут "Арсенал" на старте 28-го тура чемпионата Беларуси 

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный чемпионат Беларуси выходит на финишную прямую - командам осталось провести всего по три поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сегодня в стартовом матче 28-го тура футболисты "Гомеля" примут на своей арене дзержинский "Арсенал" (начало игры в 18.00). В матче первого круга нынешнего первенства соперники разошлись миром - 1:1. В прошлом туре гомельчане проиграли в Могилеве местному "Днепру" со счетом 1:2, а их сегодняшние соперники также на выезде потерпели разгромное поражение от лидирующего "МЛ Витебск" (1:5).





В субботу, 7 ноября, лидеры встретятся в Новополоцке с аутсайдером первенства "Нафтаном". Еще два фаворита свои матчи также проведут на выезде: "Ислочь" из Минского района будет соперничать в Бобруйске с местной "Белшиной", а футболисты минского "Динамо" сыграют в гостях у "Витебска". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ примут "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.





Заключительные встречи этого тура пройдут 8 ноября: "Славия" (Мозырь) - "Барановичи", "Неман" (Гродно) - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).





После 27 туров положение в лидирующей группе таково: "МЛ Витебск" - 59 очков, "Динамо" (Минск) - 58, "Ислочь" - 58, "Динамо" (Брест) - 50, "Неман" - 46. Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, у борисовского БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у бобруйской "Белшины" 24 балла. Бомбардирскую гонку возглавляют Тимофей Симаненка ("Гомель") и Егор Корцов ("Динамо", Брест), забившие по 13 мячей.-0-