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Футболисты "Гомеля" прервали серию неудач в играх чемпионата Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
06 ноября 2026, 19:59

Футболисты "Гомеля" прервали серию неудач в играх чемпионата Беларуси

Скриншот видео АБФФ
Скриншот видео АБФФ
Скриншот видео АБФФ
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" прервали неудачную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 28-го тура футболисты "Гомеля" победили на своем поле дзержинский "Арсенал" со счетом 2:0. На 9-й минуте отличился Кирилл Данилин, а потом второй мяч забил Тимофей Симаненка, который с 14 голами возглавил список лучших бомбардиров нынешнего первенства.

В субботу, 7 ноября, лидеры встретятся в Новополоцке с аутсайдером "Нафтаном". Еще два фаворита свои матчи также проведут на выезде: "Ислочь" из Минского района будет соперничать в Бобруйске с местной "Белшиной", а футболисты минского "Динамо" сыграют в гостях у "Витебска". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ примут "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

Заключительные встречи этого тура пройдут 8 ноября: "Славия" (Мозырь) - "Барановичи", "Неман" (Гродно) - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).

После 27 туров положение в лидирующей группе таково: "МЛ Витебск" - 59 очков, "Динамо" (Минск) - 58, "Ислочь" - 58, "Динамо" (Брест) - 50, "Неман" - 46. Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, у борисовского БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у бобруйской "Белшины" 24.-0-
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