17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиге наций УЕФА определились семь из восьми участников четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В заключительном туре соревнований в группе А2 сборная Германии со счетом 5:0 разгромила в Берлине команду Нидерландов, которая в предыдущем туре выиграла у греков 7:0. Футболисты Греции одолели в Волосе аутсайдера турнира команду Сербии - 1:0, но по дополнительным показателям оказалась на третьем месте. Итоговое положение: Германия - 11 очков, Нидерланды - 11, Греция - 11, Сербия - 0.



Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании, Франции, Бельгии и Португалии. Последний четвертьфиналист станет известен вечером 17 ноября после заключительных встреч в квартете А4. Сборная Дании в Копенгагене встретится с Норвегией (начало игры в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"), а в Кардиффе футболисты Уэльса будут соперничать с португальцами. Положение команд: Португалия - 12, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.



Сборная Беларуси в последнем матче этого сезона уступила победителям группы С1 албанцам со счетом 0:2 и заняла второе место. Весной 2027 года белорусам предстоит провести переходные поединки с одной из команд, которая займет четвертое место в одной из групп лиги В. Среди возможных соперников сборная Северной Македонии, которая финишировала последней в квартете В1.-0-