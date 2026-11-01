Футболисты "Друти" впервые выиграли Кубок регионов Беларуси

Сегодня в решающем поединке в Белыничах хозяева переиграли столичный "Энергетик" с результатом 1:0. В следующем сезон "Друть" представит Беларусь в Кубке регионов УЕФА.

Розыгрыш Кубок регионов проводится в нашей стране с 1999 года, первым победителем стал светлогорский ЦКК. Затем трофей четырежды завоевывала команда "Пищевик" из Ганцевичей, по два раза выигрывали "Цементник" из городского поселка Красносельский и "Луч" из Минска.

В прошлом сезоне победителями главного любительского турнира стали футболисты клуба "Неманец" из Узды, которые сегодня дебютируют в Кубке регионов УЕФА. В стартовом поединке квалификационной группы 8 в ирландском Корке белорусы встретятся с местным клубом "Манстер". Во втором туре 4 ноября "Неманец" будет соперничать с хорватским "Сплитом", а 7 ноября завершит турнир матчем с футболистами Мальты.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты белыничской "Друти" впервые стали обладателями Кубка регионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.