Футболисты Черногории выиграли второй матч в Лиге наций

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Черногории добыли вторую викторию в Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



После стартовой победы над киприотами (2:1) сегодня черногорцы переиграли в Ереване сборную Армении со счетом 3:2. Во втором сегодняшнем матче группы C2 сборная Латвии в Риге сыграла вничью с футболистами Кипра - 0:0. В первом туре армяне выиграли у себя дома у латвийской команды (2:0). Положение команд после двух туров: Черногория - 6 очков, Армения - 3, Кипр - 1, Латвия - 1.



В квартете B2 сборная Грузии принимала в Тбилиси украинцев и завершила встречу вничью - 0:0. На старте грузины на своем поле проиграли североирландцам (0:1), а Украина одолела на выезде венгров (1:0). Сегодня в Белфасте сборная Северной Ирландии будет соперничать с венграми.



В центральным поединке сегодняшнего дня сборная Бельгии будет соперничать в Брюсселе с командой Франции (начало игры в 21.45, прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). В первом туре A1 бельгийцы победили в Риме итальянцев со счетом 2:0, а французы также в гостях обыграли турецкую команду с минимальным преимуществом - 1:0. Сегодня турки примут на своем поле итальянскую команду.



Накануне в группе A2 сборная Германии неожиданно уступила в Аугсбурге Греции - 0:1. На старте греческие футболисты также на выезде одержали волевую викторию над сербами - 2:1, а немцы в Амстердаме разошлись миром с Нидерландами - 1:1. Во второй игровой день "оранжевые" переиграли в Белграде сербскую команду со счетом 2:1. В квартете A4 без потерь идут действующие победители Лиги наций португальцы, которые в первом туре победили у себя дома команду Уэльса - 1:0, а потом выиграли в Осло у норвежцев с результатом 2:1. Норвежские футболисты в стартовом поединке со счетом 3:2 обыграли датчан, которые потом взяли верх над Уэльсом - 2:0.



Сборная Беларуси после поражения от албанцев со счетом 0:2 во втором поединке группы C1 сыграет 29 сентября в Хельсинки с финнами. В первом туре финская команда разгромила на выезде футболистов Сан-Марино с сухим счетом 7:0.-0-