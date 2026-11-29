29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" финишировали на четвертой позиции в турнирной таблице 36-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В заключительной встрече этого сезона брестчане одолели на выезде мозырскую "Славию" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный гол на 19-й минуте игры забил Роман Юзепчук. Пятое место занял гродненский "Неман", уступивший на своей арене футболистам "Гомеля" - 2:3. В составе гостей трижды отличился Кирилл Леонович. Лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата стал форвард гомельчан Тимофей Симаненка, забивший 15 мячей. В Жодино местные торпедовцы потерпели поражение от дебютантов высшей лиги футболистов "Барановичей" - 1:2.





Призеры нынешнего первенства определились накануне. Чемпионом Беларуси второй раз подряд стал "МЛ Витебск", победивший бобруйскую "Белшину" со счетом 2:0. Серебро завоевали футболисты минского "Динамо", переигравшие новополоцкий "Нафтан" с результатом 2:1. Футболисты "Ислочи" из Минского района впервые стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В поединке 30-го тура "волки" сыграли вничью с борисовским БАТЭ (1:1), который вместе с "Нафтаном" покидает элитный дивизион. Их заменят две лучшие команды первой лиги - "Нива" из Долбизно и "Лида".





Футболисты "Слуцка", занявшие третье место в первой лиге, сыграют в переходных поединках с дзержинским "Арсеналом", который финишировал на 14-й позиции в элитном дивизионе. Первый матч состоится 2 декабря в Дзержинске, а 5 декабря соперники встретятся в Слуцке.-0-