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Футболисты Бларуси уступили албанцам в Лиге наций УЕФА

Опубликовано:

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Спорт
26 сентября 2026, 23:47

Футболисты Бларуси уступили албанцам в Лиге наций УЕФА

Фото Минспорта
Фото Минспорта
Фото Минспорта
26 сентября, Минса /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси неудачно стартовали в Лиге наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
В матче в Тиране с командой Албании белорусы проиграли со счетом 0:2. На 34-й минуте Кристьян Аслани с пенальти открыл счет, а перед перерывом Эрнест Мучи забил второй мяч в ворота Федора Лапоухова. После встречи в албанской столице белорусы перебазируются на север континента и 29 сентября в Хельсинки будут соперничать с финнами, которые разгромили футболистов Сан-Марино со счетом 7:0.
 
В первом номинально домашнем поединке 3 октября белорусские футболисты примут в Будапеште команду Сан-Марино, а 6 октября также в венгерской столице будут соперничать с финской командой. В пятый игровой день, 12 ноября, сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанской командой.
 
В нынешнем сезоне команда Виктора Ганчаренко провела четыре контрольных матча. В первом из них белорусы победили на выезде киприотов со счетом 1:0, затем в гостях обыграли армянских футболистов - 2:1, в Минске же разгромили сирийцев - 4:1 и разошлись миром с командой Буркина-Фасо - 2:2.
 
На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.
 
Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.

Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-
 
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