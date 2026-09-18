Футболисты "Белшины" и "Минска" откроют 23-й тур чемпионата Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых поединка 23-го тура состоятся на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом сегодняшнем матче "Белшина" примет в Бобруйске футболистов "Минска" (начало игры в 16.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге нынешнего первенства минчане разгромили бобруйчан со счетом 5:1. В прошлом туре "Минск" одолел на своей арене мозырскую "Славию" (1:0), а "Белшина" в гостях сыграла вничью с "Витебском" (1:1).



Во втором сегодняшнем поединке действующий чемпион страны "МЛ Витебск" сыграет на своем поле с дзержинским "Арсеналом" (начало встречи в 19.00). В первом круге витебчане победили дзержинскую команду с результатом 3:0. Три последних матча "МЛ Витебск" завершил вничью, причем после недавней гостевой встречи с могилевским "Днепром" (1:1) главный тренер Филипп Соколинский покинул свой пост. "Арсенал" не выигрывает на протяжении восьми туров подряд, на прошлой неделе он разошелся миром с "Барановичами" (0:0).



Лидер турнира "Ислочь" 19 сентября примет гродненский "Неман". Минское "Динамо" после двух поражений кряду попытается набрать очки в домашней встрече с борисовским БАТЭ. В Мозыре местная "Славия" будет соперничать с аутсайдером первенства новополоцким "Нафтаном".



Заключительные поединки этого тура состоятся 20 сентября: "Барановичи" - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Днепр", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).



Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 45 очков (21 матч), "МЛ Витебск" - 41 (20), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Динамо" (Брест) - 37 (22), "Гомель" - 36 (22). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 11 очков, у "Днепра" 16 зачетных баллов, у БАТЭ и "Белшины" по 18 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Тимофей Симаненка ("Гомель"), забивший 10 мячей.-0-