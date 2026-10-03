Футболисты Беларуси добыли первую победу в матчах Лиги наций

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в Будапеште в первом номинально домашнем матче белорусы обыграли аутсайдера группы С1 команду Сан-Марино с результатом 4:0. Все мячи были забиты во втором тайме: голевой дубль оформил Артем Концевой, по разу отличились Артем Шуманский и Макс Жбонг. В первом туре подопечные Виктора Ганчаренко уступили в Тиране албанцам со счетом 0:2, а потом в Хельсинки разошлись миром с финскими футболистами - 0:0. Сборная Сан-Марино сначала потерпела разгромное домашнее поражение от финнов - 0:7, а затем также на своей арене проиграла албанцам со счетом 0:3. В первом сегодняшнем поединке этого квартета финны обыграли в Хельсинки албанцев - 2:1. Турнирное положение после трех игровых дней: Финляндия - 7 очков, Албания - 6, Беларусь - 4, Сан-Марино - 0.



На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C сформировано по четыре квартета, а в лиге D - две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-