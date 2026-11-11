Футболисты БАТЭ пробились в 1/4 финала Кубка Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ пробился в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси, одолев в гостях футболистов "Орши", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Орше началась с атак хозяев, и на 8-й минуте Дмитрий Тихомиров вывел их вперед. Борисовчане сразу же бросились отыгрываться и вскоре ответили голевым дублем Тараса Гаглоева, который отличился на 9-й и 13-й минутах поединка. Однако удержать преимущество обладатели Кубка не смогли, вскоре Глеб Железников сравнял счет - 2:2. После перерыва борисовчане полностью захватили инициативу, но мяч в ворота так и не попал. Только в дополнительное время гостям удалось дожать представителей первой лиги национального чемпионата - на 94-й минуте игры Владислав Варакса забил победный гол.
Ранее в четвертьфинальную стадию вышли гродненский "Неман", мозырская "Славия", "Минск", "Барановичи", "Витебск" и могилевский "Днепр". В последнем поединке 1/8 финала финалист прошлого кубкового сезона минское "Динамо" будет соперничать с действующим чемпионом страны "МЛ Витебск". Эта встреча состоится 4 декабря на поле Национального футбольного стадиона.
В финале предыдущего кубкового розыгрыша БАТЭ одолел минское "Динамо" в серии послематчевых пенальти. Теперь в активе борисовчан шесть трофеев, по три раза обладателями Кубка Беларуси становились столичное "Динамо", солигорский "Шахтер", "Гомель", "Неман", "Белшина" и брестское "Динамо".-0-