Футболисты "Барселоны" примут "Астон Виллу" в поединке Лиги чемпионов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухнедельного перерыва на футбольных аренах Европы возобновляются поединки общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В центральном матче сегодняшнего дня испанская "Барселона" примет на "Камп Ноу" одного из лидеров турнира - английскую "Астон Виллу" (начало игры в 23.00). Клуб из Бирмингема одержал три виктории в трех предыдущих встречах чемпионской Лиги, а барселонцы выиграли два поединка и потерпели одно поражение. Две игры стартуют сегодня в 20.45: в Стамбуле турецкий "Галатасарай" будет соперничать с немецким "Штутгартом", а в Лондоне украинский "Шахтер" встретится с лиссабонским "Спортингом". Белорусские любители футбола могут следить за играми главного континентального турнира в прямом эфире телеканала "Спорт ТВ".





Еще четыре клуба, набравшие по 9 очков из 9 возможных, свои встречи четвертого тура проведут в среду, 4 ноября. Действующий победитель ЛЧ французский "Пари Сен-Жермен" сыграет на выезде с испанским "Вилльяреалом". Самый титулованный клуб Старого Света мадридский "Реал" будет соперничать в греческой столице с афинским АЕКом. Английский "Ливерпуль" встретится в Стамбуле с турецким "Фенербахче", а испанский "Бетис" из Севильи сыграет в Дортмунде с одним из лидеров немецкой бундеслиги "Боруссией". После трех туров ни одного очка не набрали словацкий "Слован" из Братиславы, французский "Лилль" и португальский "Порту".





Встречи общего этапа ЛЧ завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного клубного турнира Европы 5 июня примет стадион "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чаще других этим трофеем владел мадридский "Реал" - у него 15 побед.-0-