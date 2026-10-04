Футболисты Азербайджана победили литовцев в Лиге наций УЕФА

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Азербайджана добыли первую победу в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



После двух стартовых ничьих сегодня азербайджанцы сумели одолеть на своей арене команду Литвы с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Абдулах Хайбулаев. До этого азербайджанские футболисты разошлись миром с литовцами (1:1) и командой Лихтенштейна (0:0). Положение в группе D2 сейчас таково: Азербайджан - 5 очков (3 матча), Литва - 4 (3), Лихтенштейн - 1. Турнирную таблицу группы D1 возглавляет сборная Мальты, которая сегодня победила у себя дома команду Андорры - 1:0. Положение команд: Мальта - 7 (3), Гибралтар - 2 (2), Андорра - 1 (3).



В матче фаворитов группы B3 футболисты Косово на своем поле сыграли вничью со сборной Австрии - 1:1. Позже ирландцы встретятся с израильтянами. Положение команд: Австрия - 8 очков (4 матча), Косово - 5 (4), Ирландия - 4 (3), Израиль - 1 (3).



Накануне сборная Беларуси одержала первую викторию, разгромив в Будапеште команду Сан-Марино со счетом 2:0. Финские футболисты в Хельсинки добыли волевую победу над албанскими футболистами - 2:1. После трех туров положение в группе C1 таково: Финляндия - 7, Албания - 6, Беларусь - 4, Сан-Марино - 0. Во вторник, 6 октября, белорусские футболисты встретятся в Будапеште с финнами, а в Тиране албанцы будут соперничать с командой Сан-Марино.-0-