Футболисты Армении победили команду Латвии в первом туре Лиги наций

В Ереване в поединке группы C2 армяне выиграли у сборной Латвии со счетом 2:0. Во второй игре черногорцы примут киприотов.





В первом матче группы В2 сборная Грузии проиграла в Тбилиси сборной Северной Ирландии - 0:1. Позже футболисты Венгрии встретятся в Будапеште с украинцами.





Центральным матчем сегодняшнего дня станет встреча в Риме между сборными Италии и Бельгии (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). Во втором поединке группы А1 турки примут в Коджаэли сборную Франции, которую после недавнего чемпионата мира возглавил Зинедин Зидан.





Накануне в первом туре группы А4 действующие победители ЛН португальцы одолели в Лиссабоне команду Уэльса с минимальным перевесом в счете - 1:0. В северном дерби в Осло сборная Норвегии переиграла датчан - 3:2. В квартете А2 сборная Нидерландов в Амстердаме разошлась миром с немцами - 1:1. "Оранжевые" впервые играли под началом испанского тренера Хави Эрнандеса, а игрой сборной Германии руководил Юрген Клопп. В Белграде сербы неожиданно проиграли грекам - 1:2.





Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе - лиге C. Свой стартовый поединок нового сезона в группе C1 подопечные Виктора Ганчаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов.





На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.





Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.





Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Армении победили в стартовом матче нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.