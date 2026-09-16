Футболисты "Арарата-Армении" крупно проиграли на старте Лиги Европы

В первом поединке нового сезона "Арарат-Армения" принимал в Ереване пражскую "Спарту" и потерпел крупное поражение с результатом 1:4. Голевой дубль у чехов оформил Тобиас Гуддал, по разу отличились Джон Меркадо и Патрик Выдра, хозяева смогли ответить лишь голом Бруну Уилсона.
Футболисты кипрской "Омонии" одолели в Никосии испанскую "Сельту" из Виго - 1:0. Победный мяч на 88-й минуте игры забил Юре Балковец.
Еще семь встреч стартового тура начнутся в 22.00. В центральном сегодняшнем поединке футболисты итальянского "Милана" примут на своей арене португальскую "Бенфику" из Лиссабона. Матчи Лиги Европы транслируются в прямом эфире телеканала "Спорт ТВ".
Основной этап ЛЕ завершится 28 января 2027 года, матчи плей-офф стартуют 18 февраля, а финальный поединок состоится 26 мая в немецком Франкфурте-на-Майне. В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла" из Бирмингема, разгромившая в решающем матче в Стамбуле немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.-0-