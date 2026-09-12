"> Футболистки "Минска" вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" поднялись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В гостевом поединке с бобруйской "Белшиной" минчанки одержали уверенную викторию с сухим счетом 5:0. Действующие чемпионки страны спортсменки столичного "Динамо-БГУФК" после крупного домашнего поражения от могилевского "Днепра" (1:6) выиграли на выезде у брестского "Динамо" с результатом 2:0. Могилевчанки у себя дома не оставили никаких шансов на успех футболисткам "Сморгони" - 7:0. По голевому дублю оформили лучшие бомбардиры нынешнего первенства Дарья Стежко и Блессинг Окпе, в активе которых стало по 17 забитых мячей.



В Новополоцке местный "Нафтан" разгромил пинский "ДЮСШ-ПолесГУ" с сухим счетом 6:0, забив по три мяча в каждом тайме. Юниорская сборная Беларуси (U-19) победила в Минске футболисток "Гомеля" - 5:1.



Положение в группе лидеров: "Минск" - 41 очко (15 матчей), "Динамо" (Брест) - 39 (15), "Динамо-БГУФК" - 36 (16), "Днепр" - 35 (16). Внизу таблицы находятся футболистки "Сморгони", у которых 4 очка, у "ДЮСШ-ПолесГУ" на два балла больше.-0-