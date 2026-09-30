30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" завершили выступление в розыгрыше женского Кубка Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ответном матче второго квалификационного раунда минчанки уступили в Стамбуле турецкому "Фенербахче" со счетом 0:1. В первом поединке, состоявшемся 26 сентября в венгерском городе Мошонмадьяровар, вице-чемпионки Беларуси проиграли турецкой команде с результатом 1:4. В составе белорусок отличилась Виктория Валюк.
В первом раунде квалификации подопечные Владимира Шиндикова одолели по сумме двух встреч чемпиона и обладателя Кубка Хорватии клуб "Аграм". В первом матче в Венгрии соперницы не сумели отличиться, сыграв вничью - 0:0, а затем в Загребе минчанки одержали победу с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный гол на 51-й минуте встречи забила Илона Власенко.
Футболистки "Минска" дебютировали в розыгрыше Кубка Европы год назад, уступив в Эйндховене в поединке второго квалификационного раунда нидерландскому ПСВ со счетом 0:2. Победителем первого розыгрыша этого турнира стал шведский "Хеккен" из Гетеборга, дважды обыгравший в финале еще один шведский клуб "Хаммарбю" из Стокгольма - 1:0 (в гостях) и 3:2 (дома).
Чемпионки Беларуси футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в этом сезоне неудачно выступили в квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, проиграв два стартовых поединка.-0-
Спорт
30 сентября 2026, 21:59
Футболистки "Минска" завершили выступление в Кубке Европы
Фото из архива
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
С нами интереснее