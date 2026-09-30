Футболистки "Минска" завершили выступление в Кубке Европы 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" завершили выступление в розыгрыше женского Кубка Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В ответном матче второго квалификационного раунда минчанки уступили в Стамбуле турецкому "Фенербахче" со счетом 0:1. В первом поединке, состоявшемся 26 сентября в венгерском городе Мошонмадьяровар, вице-чемпионки Беларуси проиграли турецкой команде с результатом 1:4. В составе белорусок отличилась Виктория Валюк.



В первом раунде квалификации подопечные Владимира Шиндикова одолели по сумме двух встреч чемпиона и обладателя Кубка Хорватии клуб "Аграм". В первом матче в Венгрии соперницы не сумели отличиться, сыграв вничью - 0:0, а затем в Загребе минчанки одержали победу с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный гол на 51-й минуте встречи забила Илона Власенко.



Футболистки "Минска" дебютировали в розыгрыше Кубка Европы год назад, уступив в Эйндховене в поединке второго квалификационного раунда нидерландскому ПСВ со счетом 0:2. Победителем первого розыгрыша этого турнира стал шведский "Хеккен" из Гетеборга, дважды обыгравший в финале еще один шведский клуб "Хаммарбю" из Стокгольма - 1:0 (в гостях) и 3:2 (дома).



Чемпионки Беларуси футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в этом сезоне неудачно выступили в квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, проиграв два стартовых поединка.-0-