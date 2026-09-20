Футболистки "Минска" закрепились на первой позиции в женском чемпионате Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" одержали волевую победу над столичным "Динамо-БГУФК" в центральном матче женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие чемпионки страны вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Вероники Калюты, но удержать преимущество они не сумели. Пропустив мяч, лидеры первенства сумели перехватить инициативу и трижды поразили ворота динамовской команды - 3:1 в пользу "Минска". В составе победительниц отличились Елизавета Пинчук, Валерия Белая и Дарья Протасюк.



Накануне идущее вторым брестское "Динамо" в гостях сыграло вничью с футболистками "Витебска" - 1:1. Новополоцкий "Нафтан" победил на своем поле бобруйскую "Белшину" со счетом 2:1. Еще в трех матчах хозяева потерпели поражения: футболистки "Гомеля" крупно проиграли клубу "РЦОП-Стайки" - 2:5, "Сморгонь" уступила юниорской сборной Беларуси (U-19) - 0:2, а пинский "ДЮСШ-ПолесГУ" оказался слабее могилевского "Днепра" - 0:6. В составе могилевчанок хет-трик оформила лидер бомбардирской гонки Дарья Стежко, у которой стало 20 забитых мячей.



Положение в группе лидеров: "Минск " - 44 очка (16 матчей), "Динамо" (Брест) - 40 (16), "Днепр" - 39 (17), "Динамо-БГУФК" - 36 (16), "Нафтан" - 36 (17).-0-