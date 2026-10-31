Футболистки "Минска" впервые проиграли в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" потерпели первое поражение в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Беспроигрышную серию лидеров первенства прервали футболистки брестского "Динамо", победившие минчанок на поле столичного стадиона "Трактор" с результатом 2:1. У брестчанок голевой дубль оформила Наталья Асмыкович, хозяйки ответили голом Динары Кацынель.



До этого "Минск" одержал 17 побед и дважды сыграл вничью, набрав 53 очка, брестчанки отстают на один балл. Третьим идет могилевский "Днепр", у которого 47 очков, у действующего чемпиона столичного "Динамо-БГУФК" 45 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет могилевчанка Дарья Стежко, забившая 23 гола. До окончания чемпионата командам осталось провести по два поединка.-0-