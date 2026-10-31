31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" потерпели первое поражение в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беспроигрышную серию лидеров первенства прервали футболистки брестского "Динамо", победившие минчанок на поле столичного стадиона "Трактор" с результатом 2:1. У брестчанок голевой дубль оформила Наталья Асмыкович, хозяйки ответили голом Динары Кацынель.
До этого "Минск" одержал 17 побед и дважды сыграл вничью, набрав 53 очка, брестчанки отстают на один балл. Третьим идет могилевский "Днепр", у которого 47 очков, у действующего чемпиона столичного "Динамо-БГУФК" 45 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет могилевчанка Дарья Стежко, забившая 23 гола. До окончания чемпионата командам осталось провести по два поединка.-0-
Спорт
31 октября 2026, 18:21
Футболистки "Минска" впервые проиграли в чемпионате Беларуси
Скриншот видео из телеграм-канала "Женский футбол Беларуси"
Новости рубрики Спорт
Главное
Белорусские специалисты и волонтеры помогли жителям Алешек на заключительном этапе гуманитарной операции. ВИДЕО
МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти
Топ-новости
"Готовы одеть, накормить, обогреть и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности". Шпилевская о встрече жителей Алешек в Гомеле
От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство
"Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района
С нами интереснее