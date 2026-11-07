Футболистки "Минска" возглавили таблицу женского чемпионата Беларуси 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" вновь возглавили турнирную таблицу женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке предпоследнего тура минчанки легко разгромили в Пинске одного из аутсайдеров турнира "ДЮСШ-ПолесГУ" с сухим счетом 6:0. Хет-трик оформила Елизавета Пинчук. Таким образом, за тур до финиша "Минск" опережает на одно очко брестское "Динамо", которое накануне обыграло в Новополоцке местный "Нафтан" с результатом 3:1.



Идущий третьим могилевский "Днепр" уверенно переиграл в своем крытом манеже гостей из "РЦОП-Стайки" - 5:0. В этой встрече свой 24-й мяч забила лидер бомбардирской гонки Дарья Стежко. Победительницы шести последних чемпионатов страны футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в этом сезоне сражаются лишь за бронзу, сегодня они победили у себя дома "Сморгонь" со счетом 3:0.



Положение в лидирующей группе после 21-го тура: "Минск" - 56 очков, "Динамо" (Брест) - 55, "Днепр" - 50, "Динамо-БГУФК" - 48. Внизу турнирной таблицы находится "Сморгонь", у которой всего 4 очка, на 2 балла больше у "ДЮСШ-ПолесГУ". Список лучших бомбардиров возглавляет могилевчанка Дарья Стежко, забившая 23 гола. Заключительные поединки состоятся 14 ноября.-0-