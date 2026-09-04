Футболистки "Минска" сыграют с "Фенербахче" в Кубке Европы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда женского Кубка Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Соперником вице-чемпионок Беларуси футболисток "Минска" будет турецкий "Фенербахче" из Стамбула. В первом квалификационном раунде подопечные Владимира Шиндикова одолели по сумме двух встреч чемпиона и обладателя Кубка Хорватии клуб "Аграм". В номинально домашней игре в венгерском городе Мошонмадьяровар соперницы на сумели отличиться, сыграв вничью - 0:0, а затем в Загребе минчанки одержали победу с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный гол на 51-й минуте встречи забила Илона Власенко. Поединки второго отборочного этапа состоятся 23 и 30 сентября.



Футболистки "Минска" дебютировали в розыгрыше Кубка Европы год назад, уступив в Эйндховене в поединке второго квалификационного раунда нидерландскому ПСВ со счетом 0:2. Победителем первого розыгрыша этого турнира стал шведский "Хеккен" из Гетеборга, дважды обыгравший в финале еще один шведский клуб "Хаммарбю" из Стокгольма - 1:0 (в гостях) и 3:2 (дома).



Чемпионки Беларуси футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в этом сезоне неудачно выступили в квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, проиграв два стартовых поединка.-0-