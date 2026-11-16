Французы и бельгийцы вышли в 1/4 финала Лиги наций УЕФА

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После очередных матчей шестого тура определились еще два участника четвертьфинальной стадии Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Победителем группы А1 стала сборная Франции, которая в Бордо обыграла турок с результатом 2:1. Турецкие футболисты потерпели шесть поражений в шести играх. Второе место заняли футболисты Бельгии, разгромившие в Брюсселе итальянцев со счетом 4:1. Итоговое положение: Франция - 13 очков, Бельгия - 12, Италия - 10, Турция - 0.



Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании и Португалии. Сегодня вечером определятся две лучшие команды группы А2. Ее лидер сборная Нидерландов сыграет в Берлине с Германией, а футболисты Греции примут в Волосе сербов. Положение команд после пяти туров: Нидерланды - 11 очков, Греция - 8, Германия - 8, Сербия - 0.



Последний четвертьфиналист станет известен 17 ноября после заключительных встреч в квартете А4. Сборная Дании в Копенгагене встретится с Норвегией, а в Кардиффе футболисты Уэльса будут соперничать с португальцами. Положение команд: Португалия - 12, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.



Сборная Беларуси в последнем матче этого сезона уступила победителям группы С1 албанцам со счетом 0:2 и заняла второе место. Весной 2027 года белорусам предстоит провести переходные поединки с одной из команд, которая займет четвертое место в одной из групп лиги В.-0-