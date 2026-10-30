Французский хоккеист Да Коста перешел в минское "Динамо"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское "Динамо" объявило о подписании контракта с французским нападающим Стефаном Да Коста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".



Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано до конца сезона-26/27. На протяжении пяти последних лет Да Коста выступал за "Автомобилист" из Екатеринбурга, в прошедшем сезоне француз набрал 46 (15+31) очков в 56 матчах. Также в КХЛ Стефан защищал цвета ЦСКА, "Локомотива" и "Ак Барса", всего в лиге нападающий провел 627 игр и заработал 540 (218+322) баллов при показателе полезности "+126".



С 2011 по 2014 годы Да Коста отыграл более 40 матчей в Национальной хоккейной лиге за "Оттаву". В 2026 году Стефан в составе сборной Франции принимал участие в Олимпийских играх в Италии, также за плечами новичка "Динамо" более десятка чемпионатов мира.-0-