Финляндия наказана за нарушения на матче с футболистами Беларуси в Лиге наций 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия наказана за недопустимое поведение по итогам матча со сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".



Дисциплинарный департамент УЕФА подтвердил получение обращения АБФФ по фактам демонстрации материалов политического и провокационного характера во время матча Лиги наций УЕФА между сборными Финляндии и Беларуси, который состоялся 29 сентября 2026 года в Хельсинки.



В связи с этим орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине признал финскую сторону нарушившей порядок во время исполнения государственных гимнов. Штраф за это - 10 тыс. евро. Кроме того, Финляндия получила штраф в 20 тыс. евро за демонстрацию сообщений, не соответствующих характеру спортивного мероприятия УЕФА. Таким образом, общий размер санкций составил 30 тыс. евро.



Текст решения опубликован в соответствующем разделе официального сайта УЕФА.



Матч в финской столице завершился вничью - 0:0, а потом в Будапеште белорусская сборная победила финнов со счетом 1:0. После четырех туров в группе С1 у Беларуси и Финляндии по 7 очков, у Албании на два балла больше.



В следующем матче, 12 ноября, белорусы сыграют с командой Сан-Марино, а 15 ноября завершат турнир игрой албанцами. Победитель квартета напрямую выйдет в дивизион В Лиги наций на сезон-28/29, занявшая второе место команда в следующем году проведет стыковые матчи за право играть в дивизионе В.-0-