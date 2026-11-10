Финальный этап теннисного турнира "Золотая ракетка" начался в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса стартовал финальный этап восьмого сезона юношеского теннисного турнира "Золотая ракетка", сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом матче на корт вышли вторая команда Городского центра олимпийского резерва (ГЦОР-2) и воспитанники столичной СДЮШОР "Смена". Борьбу за награды также поведут юные теннисисты ГЦОР-1 и могилевской СДЮШОР №5. В течение пяти дней ребята проведут однокруговой турнир, победитель и призеры будут определены 14 ноября. Матчи предварительной стадии начались в июне, и вот теперь квартет лучших сражается за медали. В составе каждого коллектива выступают по три мальчика и девочки в возрасте до 12 лет. Каждый матч состоит из девяти встреч - шесть одиночных поединков (три среди мальчиков и три среди девочек), две парные игры (отдельно мальчики и девочки) и матч в смешанном разряде. Побеждает команда, выигравшая 5 встреч. Такой формат прошел проверку временем и является оптимальным для командных детских состязаний. Этот подход позволяет максимально раскрыть потенциал каждого игрока и всей команды в целом, а также получить соревновательный опыт.





Год назад победителем состязаний стала команда столичного Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП), серебряные медали завоевали представители минского Городского центра олимпийского резерва (ГЦОР), бронзовым призером была команда столичной СДЮШОР "Смена".





Национальный командный турнир "Золотая ракетка" проводится с 2019 года по инициативе Президентского спортивного клуба и Белорусской теннисной федерации. Первыми обладателями "Золотой ракетки" стали ребята из СОЦ "Теннис в Солнечном", а следующие четыре сезона подряд побеждали воспитанники СДЮШОР "Смена".-0-