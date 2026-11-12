Финалисты республиканского турнира "Дай пять!" по пятиборью выявили лучших в масс-стартах и эстафетах

Участие в турнире приняли ребята из шести областей и Минска. В состав каждой из семи команд вошли по 24 юных спортсмена, которые пробились через сито региональных отборов. Соревнования проходили в двух возрастных категориях - младшей (2015-2016 гг.р.) и старшей (2013-2014 гг.р.).
На протяжении двух дней юноши и девушки определяли призеров в лазер-ране - комбинации бега и стрельбы из лазерного пистолета. 11 ноября пятиборцы разыграли медали в спринтах, а сегодня выступили в масс-стартах. Призерами в четверг стали следующие участники:
Юноши 12-13 лет (1,2 км)
1. Владислав Скробинский (Гродненская обл.);
2. Сергей Лельчук (Гомельская обл.);
3. Игнат Журавский (Минск).
Девушки 12-13 лет (1,2 км)
1. Вероника Корнюш (Минская обл.);
2. Дарья Яснюк (Витебская обл.);
3. Ульяна Верещако (Витебская обл.).
Мальчики 10-11 лет (800 м)
1. Иван Мацко (Гродненская обл.);
2. Павел Сачнев (Витебская обл.);
3. Тимофей Дайлиденок (Витебская обл.).
Девочки 10-11 лет (800 м)
1. Ульяна Богачева (Могилевская обл.);
2. Мария Шиян (Брестская обл.);
3. Ксения Иванова (Могилевская обл.).
Также в четверг состоялись эстафеты. У младших девушек победу одержала команда Гомельской области (Варвара Савенок, Владислава Рабкова, Виктория Погребенко, Полина Туровчик), среди юношей 10-11 лет первое место заняли представители Минщины (Алексей Кананович, Степан Семенчук, Владимир Кандыбович, Кирилл Дубяго).
У старших спортсменов лучшие результат показали команды Гомельщины. "Золотую" четверку девушек составили Кира Винокурова, Ульяна Маевская, Маргарита Шецко и Агния Астралева, в чемпионский квартет парней вошли Николай Руденко, Самуэль Адейеми, Ярослав Федюкевич и Елисей Глазов.
Организаторы турнира "Дай пять!" - Министерство образования, Министерство спорта, Мингорисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация современного пятиборья. Проект направлен на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, популяризацию современного пятиборья и создание эффективной системы отбора юных спортсменов в Беларуси.-0-