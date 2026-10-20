Финал соревнований по пулевой стрельбе "Меткий стрелок" соберет участников в Минске 24 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский этап соревнований по пулевой стрельбе "Меткий стрелок" состоится 24 октября в стрелковом тире Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ в Минске. Об этом на пресс-конференции сообщила методист Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Людмила Дронова, передает корреспондент БЕЛТА.



Людмила Дронова рассказала о масштабах предыдущих этапов. "Первый, внутришкольный этап, самый массовый, охватил более 33 тыс. учащихся. Второй, городской и районный, охватил более 6 тыс. участников. На третий этап, областной, прошли 516 юношей и девушек", - отметила методист. На четвертый этап приедут 28 юношей и девушек.



Соревнования проводятся среди учащихся 9-11-х классов и относятся к числу официальных спортивно-массовых мероприятий. Организаторы - Министерство образования и ДОСААФ.



Главный тренер национальных команд по техническим и авиационным видам спорта ДОСААФ Дмитрий Калмыков отметил, что к соревнованиям допускались учащиеся от 14 до 16 лет, не проходящие обучение в средних специальных спортивных учреждений. "Соревнования эти являются лично командными, то есть подводится зачет как среди девушек, так и среди юношей, а также командный зачет. В составе команды два парня и две девушки, - добавил он. - Чтобы соревнования были массовые и не было ограничений по спортивному оружию, для стрельбы выбрали самую распространенную пневматическую винтовку МР-512, которая позволяет проводить упражнение ВП-2, это 20 выстрелов с расстояния 10 метров. Участники выполняют это упражнение стоя без упора и получают 6 пробных и 20 зачетных выстрелов по мишени".



"В личном зачете учащиеся, занявшие первые места, награждаются медалями, дипломами и призами. Команды, занявшие первое, второе и третье места в командном зачете, награждаются кубками и дипломами. Кроме того, всех членов команды-победительницы, команд-призеров, а также победителей в личном зачете мы будем награждать значком "Меткий стрелок", - рассказал Дмитрий Калмыков.



Нагрудный значок "Меткий стрелок" был официально утвержден еще президиумом ЦК ДОСААФ СССР 8 июня 1973 года. "Он создавался как базовая ступень для подростков 13-15 лет, которые обучались в секциях, при школах, первичных организациях ДОСААФ. Подросткам при этом не только надо было показать результат в стрельбе из малокалиберной или пневматической винтовки, но и сдать теоретический зачет по устройству оружия, технике безопасности и истории вооруженных сил СССР", - отметил главный тренер национальных команд по техническим и авиационным видам спорта.



Спикер также рассказал о современном возрождении движения. "В прошлом году примерно в это же время мы решили сделать стрелковый спорт, пулевую стрельбу в частности, более массовым движением и совместно с Республиканским центром физической подготовки учащихся и студентов начали прорабатывать разные варианты. В феврале 2026 года Министерство образования и ДОСААФ объявили о масштабном возрождении этого движения и старте республиканских соревнований "Меткий стрелок", - сказал он.



Дмитрий Калмыков отметил, что главная цель - формирование у молодежи качеств, необходимых будущим защитникам Отечества. "Стрелковые соревнования закладывают хорошую базу для дальнейшего освоения воинских специальностей. Государству необходимо иметь подготовленных граждан, которые имеют базовые навыки обращения с оружием, - отметил специалист. - Стрельба требует серьезной дисциплины от стрелков, предельной концентрации, умения справляться со стрессом, волнением и контролировать свои эмоции на огневом рубеже".



Директор Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Юрий Матюкевич подчеркнул, что судейство будет осуществлять коллегия, образованная из работников различных структур ДОСААФ с соответствующими категориями и полномочиями.-0-