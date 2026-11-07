Фигуристки Сафонова и Князева победили на Кубке Денковой в Болгарии 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки стали победительницами международного турнира по фигурному катанию "Кубок Албены Денковой" в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Золото в женском одиночном катании с суммой 192,26 балла завоевала Виктория Сафонова, показавшая лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. Ставшую второй Джан-Куэн Айзекс из ЮАР белоруска опередила почти на 15 очков. Ранее на старте сезона-26/27 Сафонова была десятой на престижном турнире Гран-при в Канаде, а также входила в топ-5 на стартах серии Challenger в Грузии и Казахстане.



В одиночном катании у юниорок победу одержала наша Ярослава Князева (182,71 балла), серебро взяла ее соотечественница Варвара Стахович (171,77). На местах с четвертого по шестое расположились белоруски Мария Евтухина, Екатерина Цаба и Кира Трофимова, участие в соревнованиях приняла 31 девушка.



Среди юниоров серебряным призером стал наш Павел Гавдис, выше расположился только чех Якуб Тыкал. 8 ноября белорусские фигуристы поспорят за медали Кубка Денковой в мужском одиночном катании и танцах на льду.-0-