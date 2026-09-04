Фигуристка Стахович стала шестой на этапе юниорского Гран-при в Таиланде





Короткую программу в женском одиночном катании Стахович закончила восьмой с результатом 61,01 балла. За произвольную программу наша фигуристка получила четвертую сумму (122,34), в общей сложности Варвара набрала 183,35 очка и заняла шестое место среди 38 девушек. На предыдущем этапе в Китае белоруска замкнула топ-5. Победу на турнире в Таиланде одержала россиянка София Дзепка (205,73).





5 сентября на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке завершатся соревнования в мужском одиночном катании и танцах на льду. После короткой программы у парней наш Василий Бороховский идет седьмым среди 28 участников, в ритм-танце белорусы Ольга Грабовская и Ярослав Сытик показали 17-й результат.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Варвара Стахович вошла в десятку сильнейших на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в столице Таиланда Бангкоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.