Феноменальный сентябрь: игра "БЛИЦ" выдала серию из 12 крупных выигрышей 

Сразу двенадцать крупных выигрышей за 30 дней, два абсолютных рекорда с разницей в пару недель и впечатляющие результаты начала осени. О чем говорит сентябрьская статистика игры "БЛИЦ"?
Только о том, что первый осенний месяц выдал феноменальную результативность. География победных ставок охватила всю страну, а обладателями значительных сумм стали как пользователи онлайн-сервиса sportpari.by, так и участники, сделавшие ставки в точках продаж "Спорт-пари".
Главным сюжетом сентября в игре "БЛИЦ" стало уникальное повторение максимального выигрыша с интервалом менее чем в две недели. Сначала 100 000 рублей выиграл 5 сентября онлайн-игрок, а затем 18 сентября аналогичный максимум был взят в точке продаж в Барановичах.
В обоих случаях цена участия составила всего 5 рублей. Таким образом, итоговая сумма выигрыша превысила цену сделанной ставки ровно в 20 000 раз.
Вслед за главными рекордами месяца игра "БЛИЦ" принесла участникам еще две значительные победы. Обладателем 48 000 рублей 13 сентября стал участник из Гродно, сделавший ставку в точке продаж. 24 сентября список пополнил Минск, где сумма выигрыша составила 44 000 рублей.
Самой массовой в сентябре оказалась категория выигрышей от 10 000 до 13 000 рублей. Здесь крупные выигрыши получили восемь участников, причем если смотреть на календарь, то крупные суммы распределились равномерно в течение всего месяца. Первыми в середине сентября сработали столичные точки продаж: 10 и 11 сентября они принесли участникам по 13 000 рублей. Буквально на следующий день, 12 сентября, аналогичную сумму в 13 000 рублей выиграли в Борисове. 14 сентября список пополнил Минск с выплатой в 10 000 рублей (ставка в точке продаж). Спустя несколько дней, 19 сентября, 11 000 рублей принесла уже онлайн-ставка. Ближе к концу месяца серия продолжилась: 23 сентября в Молодечно выиграли 13 000 рублей (в точке продаж), 26 сентября онлайн-формат принес 10 000 рублей, а 28 сентября ставка в Жлобине завершилась выигрышем 11 000 рублей.
Такой интенсивный сентябрь наглядно подтверждает главную особенность игры "БЛИЦ" - ее стремительный ритм, где розыгрыши проходят каждые пять минут, а география крупных выигрышей обновляется постоянно.
Напоминаем, что принять участие в играх "Спорт-пари" могут лица старше 18 лет.
Обращаем внимание, что джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 18 495 780 рублей и продолжает расти.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.
Согласно условиям проведения электронных интерактивных игр компания "Спорт-пари" делится протоколами игр.
Как принять участие?
- Онлайн: зайти на сайт sportpari.by, пройти регистрацию и сделать ставки. Все то же самое возможно через мобильное приложение.
- Офлайн: в точках продаж. Узнать расположение ближайшей точки можно по ссылке: Адреса точек продаж компании "Спорт-пари" - найти точку Размещение рекламы на БЕЛТА