Феноменальный сентябрь: игра "БЛИЦ" выдала серию из 12 крупных выигрышей 

Сразу двенадцать крупных выигрышей за 30 дней, два абсолютных рекорда с разницей в пару недель и впечатляющие результаты начала осени. О чем говорит сентябрьская статистика игры "БЛИЦ"?





Только о том, что первый осенний месяц выдал феноменальную результативность. География победных ставок охватила всю страну, а обладателями значительных сумм стали как пользователи онлайн-сервиса sportpari.by, так и участники, сделавшие ставки в точках продаж "Спорт-пари".

Главным сюжетом сентября в игре "БЛИЦ" стало уникальное повторение максимального выигрыша с интервалом менее чем в две недели. Сначала 100 000 рублей выиграл 5 сентября онлайн-игрок, а затем 18 сентября аналогичный максимум был взят в точке продаж в Барановичах.





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