Фалей уступила в 1/16 финала турнира WTA-250 в Индии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей не сумела выйти во второй раунд турнира WTA-250 в индийском Ченнаи с призовым фондом $283 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 210-е место в мировом рейтинге, на равных сражалась с 68-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдоц Линетт, но в итоге все же уступила в трехсетовом поединке - 6:7 (3:7), 7:5, 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Линетт будет японка Моюка Учижима (123-й номер мирового рейтинга). Алена Фалей вышла в основную сетку, победив в квалификации россиянок Екатерину Яшину (517) - 6:1, 6:4 и Раду Золотареву (328) - 6:4, 4:6, 7:5. Год назад победительницей Chennai Open стала индонезийская теннисистка Джанис Тьен, выигравшая в финале у австралийки Кимберли Биррелл.



Белорусская теннисистка Александра Саснович (101) в первом раунде турнира WTA-250 в Гонконге обыграла представительницу США Кэти Волынец (78) - 6:3, 6:2, а в 1/8 финала встретится с австралийкой Талией Гибсон (36). Белоруска пробилась в основную сетку через квалификацию, переиграв китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2 и американскую теннисистку Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1. Победительница турнира Hong Kong Tennis Open определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.-0-