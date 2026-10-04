4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки заняли две верхние строчки в индивидуальных прыжках на батуте на пятом этапе Кубка мира в итальянском Риччоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в женских личных соревнованиях приняли 45 девушек, борьбу за медали 4 октября вела восьмерка сильнейших. Лучшие результаты в полуфинале показали наши Екатерина Ершова и Яна Лебедева, обе белоруски заняли две верхние строчки и в финале. Екатерина набрала 57,100 балла и завоевала золото, у Яны на 0,080 очка меньше и серебро.
На счету Ершовой и Лебедевой теперь по две индивидуальные победы на этапах Кубка мира - 2026. Также в воскресенье Яна вместе с Лейлой Алиевой расположились на восьмой строчке в синхронных прыжках, в этом же виде программы у мужчин наши Станислав Яскевич и Андрей Буйлов тоже стали восьмыми.-0-
Спорт
04 октября 2026, 17:24
Ершова и Лебедева взяли золото и серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии
Фото НОК
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
"Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее