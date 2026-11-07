"Енисей" и "Автодор" проиграли в матчах Единой лиги ВТБ 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты красноярского "Енисея" потерпели четвертое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня сибирская команда проиграла на своей арене дебютанту лиги ВТБ владивостокскому "Динамо" со счетом 97:111. Капитан "Енисея" белорусский нападающий Евгений Беляков отыграл почти 30 минут, набрав 14 очков. Из семи матчей этого сезона красноярский клуб выиграл только один.



Саратовский "Автодор", который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун, проиграл у себя дома казанскому УНИКСу - 62:79. Белорусский нападающий хозяев Даниил Коско за 27 минут заработал 8 баллов. В девяти проведенных встречах "Автодор" одержал три победы.



В Екатеринбурге местный "Уралмаш" победил московский клуб МБА со счетом 101:85. В Краснодаре "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" - 106:84 и вышел на первую позицию, набрав 15 очков в восьми играх.



Идущий без потерь московский ЦСКА 8 ноября сыграет в российской столице с еще одним фаворитом питерским "Зенитом". Сейчас у ЦСКА 14 очков из 14 возможных, столько же и у зенитовцев и УНИКСа, но они провели на один поединок больше. Внизу турнирной таблицы находятся баскетболисты "Самары", потерпевшие поражения во всех восьми проведенных встречах.-0-