"Экипировка играет большую роль". ФХБ о поддержке региональных спортивных школ 

По его словам, дети, которые только начинают заниматься хоккеем, еще не получают обмундирование и экипировку у себя в школах, поэтому в рамках проекта "Эра" будет оказываться помощь, благодаря которой можно эффективнее организовать тренировочный процесс.
"Экипировка играет в хоккее большую роль. При этом ее может не хватать в регионах. Мы уже сделали очень много проектов, которые обеспечивают школы арендной экипировкой. Пришел мальчик или девочка, позанимались, покатались на коньках, сдали экипировку и пошли дальше в школу, а в это время той же экипировкой пользуются другие ребята. Здесь Betera подставляет плечо и очень точечно помогает школам, которым это нужно. В каких-то школах экипировки больше, в каких-то - меньше. Особенно важна вратарская экипировка, потому что вратарь должен быть защищен полностью", - подчеркнул Александр Богданович.
"Мы благодарны, потому что это большая помощь для детского хоккея. Сейчас у нас занимаются 7 тыс. хоккеистов, и на начальный этап подготовки приходится около 3 тыс. детей. Мы думаем, что этот проект положит начало определенному увеличению детей, которые будут заниматься хоккеем", - добавил он.
Это уже не первый совместный проект Федерации хоккея Беларуси с Betera. До этого были организованы другие инициативы, где детям было предложено научиться кататься на коньках во время уроков физкультуры, они были обеспечены всем необходимым для этого. Благодаря такой модели в городах проекта количество детей в наборе спортивных школ увеличилось примерно на 50%.
Александр Богданович подчеркнул, что подобные проекты нужны не только для того, чтобы находить и растить олимпийских чемпионов, но и в целом воспитывать здоровую и сильную нацию.-0-
Фото Андрея Синявского