Дзюдоисты Зурначян и Ольхов вошли в топ-10 на юниорском первенстве Европы 

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы остались без наград на чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров не старше 21 года в столице Черногории Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Ближе всех к медали был Григорий Зурначян: в категории до 60 кг белорус одержал две победы на групповом этапе, но затем потерпел неудачи в полуфинале и схватке за бронзу. В итоге Григорий занял пятое место среди 25 участников. В весе до 81 кг наш Станислав Ольхов с тремя викториями и двумя поражениями стал седьмым среди 33 человек.



Всего континентальный форум-U21 по дзюдо собрал в Подгорице 400 юных атлетов из 44 стран. Беларусь на соревнованиях представили 12 спортсменов (восемь парней и четыре девушки).-0-