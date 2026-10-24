Дзюдоистки Лисовская и Макеенко стали призерами юниорского турнира Гран-при в Душанбе

Лисовская заняла второе место в категории до 63 кг. По ходу турнира Софья прошла сверстниц из Узбекистана и Азербайджана, но в финале уступила россиянке Айшат Алиевой. В весе до 48 кг Макеенко потерпела одно поражение и одержала победы над узбекской и тайваньской спортсменками, в поединке за бронзу Арина была сильнее представительницы Монголии.





У парней наши Григорий Зурначян (до 60 кг) и Роман Кузнецов (до 66 кг) проиграли схватки за бронзовые медали. Всего международный турнир среди юниоров собрал в столице Таджикистана более 220 дзюдоистов из 19 стран, в состав белорусской делегации вошли 12 атлетов. Соревнования завершатся 25 октября.-0-