Дзюдоистка Концевая стала третьей на этапе Кубка Европы в Скопье

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Концевая заняла третье место на этапе Кубка Европы по дзюдо, который проходит в столице Северной Македонии Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Представительница Беларуси стала призером в категории до 78 кг. В предварительных поединках Концевая победила россиянку Александру Рябченко и австрийку Хелен Шраттенхольцер, но в полуфинале уступила Мартине Эспозито из Италии. В схватке за бронзу наша спортсменка одолела еще одну итальянку Чинцию Капонетто. Дарья взяла награду этапа Кубка Европы по дзюдо впервые с турнира 2021 года в Оренбурге.



У парней близок к медали в весе до 73 кг был Руслан Головачов. Основную сетку белорус покинул в 1/16 финала, но в утешительном раунде одержал четыре победы - над атлетами из Греции, Грузии, Германии и Израиля. В поединке за третье место Головачов проиграл Алиму Абитову из России. Этап Кубка Европы по дзюдо в Скопье завершится 20 сентября, всего на турнир заявились почти 400 дзюдоистов из 40 стран, в том числе семь белорусов.-0-