Дзюдоистка Концевая одержала победу на этапе Кубка Азии в Казахстане 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две медали на этапе Кубка Азии по дзюдо в казахстанском Актау, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лучшей в весовой категории до 78 кг стала Дарья Концевая, которая в финале победила узбекистанскую спортсменку Шынар Ибраеву. По ходу турнира белоруска прошла по одной представительнице Казахстана и Узбекистана. Ранее в нынешнем году Дарья была призером этапа Кубка Европы в Северной Македонии.



Бронзовую медаль соревнований в Актау завоевала наша Полина Слесаренко, одолевшая в поединке за третье место Нурай Женгис из Казахстана. Всего на этапе Кубка Азии выступили 180 дзюдоистов из семи стран, Беларусь представили шесть атлетов.-0-