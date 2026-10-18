18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две медали на этапе Кубка Азии по дзюдо в казахстанском Актау, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшей в весовой категории до 78 кг стала Дарья Концевая, которая в финале победила узбекистанскую спортсменку Шынар Ибраеву. По ходу турнира белоруска прошла по одной представительнице Казахстана и Узбекистана. Ранее в нынешнем году Дарья была призером этапа Кубка Европы в Северной Македонии.
Бронзовую медаль соревнований в Актау завоевала наша Полина Слесаренко, одолевшая в поединке за третье место Нурай Женгис из Казахстана. Всего на этапе Кубка Азии выступили 180 дзюдоистов из семи стран, Беларусь представили шесть атлетов.-0-
Спорт
18 октября 2026, 18:50
Дзюдоистка Концевая одержала победу на этапе Кубка Азии в Казахстане
Дарья Концевая. Фото из архива НОК
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