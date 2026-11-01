Дзюдоистка Князева выступила на юношеской Олимпиаде в Сенегале





В первом раунде турнира в категории до 44 кг Князева победила Терезу Тагариру из Ботсваны, но в четвертьфинале уступила турчанке Семе Юксель. На старте утешительного раунда Александра прошла Кумбу Хуссейн Диоп из Мавритании, после чего потерпела поражение от уже знакомой ботсванки и завершила выступления.

Всего нашу страну на летних ЮОИ в Сенегале представляют семь атлетов. Далее за медали поспорят пловцы Полина Белявская и Максим Машлякевич, фехтовальщик Денис Маслов, тхэквондист Богдан Алиев, стрелок из лука Глеб Акуневич и представитель брейк-данса Георгий Соловей. Всего нашу страну на летних ЮОИ в Сенегале представляют семь атлетов. Далее за медали поспорят пловцы Полина Белявская и Максим Машлякевич, фехтовальщик Денис Маслов, тхэквондист Богдан Алиев, стрелок из лука Глеб Акуневич и представитель брейк-данса Георгий Соловей.





Мультиспортивный форум для спортсменов в возрасте до 18 лет продлится по 13 ноября. Участие в соревнованиях принимают более 2600 юношей и девушек из 204 стран, в розыгрыше - 153 комплекта наград в 25 видах спорта.-0-





Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Александра Князева не сумела завоевать медаль IV летних юношеских Олимпийских игр в Сенегале, сообщает корреспондент БЕЛТА.