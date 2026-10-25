25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Станислав Ольхов завоевал золото международного турнира Гран-при по дзюдо в столице Таджикистана Душанбе среди юниоров до 21 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наш спортсмен стал лучшим в весовой категории до 81 кг. По ходу турнира Ольхов победил двух сверстников из Таджикистана и одного спортсмена из Азербайджана, а в финале нанес поражение узбекистанцу Садулле Равшанову. Ранее в нынешнем году Станислав был призером этапа Кубка Европы - U21 в Северной Македонии и этапа юниорского Кубка Африки в Тунисе.
Всего участие в международных соревнованиях в Душанбе приняли более 220 юных дзюдоистов из 19 стран, Беларусь представили 12 атлетов. В активе нашей команды по одной медали каждого достоинства - днем ранее Софья Лисовская взяла серебро в весе до 63 кг, а Арина Макеенко завоевала бронзу в категории до 48 кг.-0-
Спорт
25 октября 2026, 16:28
Дзюдоист Ольхов победил на юниорском турнире Гран-при в Душанбе
Фото Белорусской федерации дзюдо
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