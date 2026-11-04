Две белорусские пары вышли в полуфинал микста на ЧМ по прыжкам на батуте

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Нанкине стартовал 39-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе с участием белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Программу соревнований открыла квалификация в смешанных прыжках. Победу в отборе с результатом 53,090 балла одержали действующие чемпионы мира из Беларуси Станислав Яскевич и Екатерина Ершова, вслед за ними расположились соотечественники Иван Литвинович и Яна Лебедева (51,980). Всего выступили 37 дуэтов, дальше пробились 16 лучших. Полуфинал состоится 6 ноября, в финал выйдет восьмерка сильнейших пар (не больше одной от страны).





Также нашу страну на планетарном форуме представят Андрей Буйлов, Иван Мельников, Виолетта Бордиловская и Злата Миниахметова. 5 ноября в Нанкине пройдет квалификация в индивидуальных прыжках, на пятницу назначен отбор в мужских и женских синхронных прыжках. Медали чемпионата мира будут разыграны в Китае 7 и 8 ноября. На прошлогоднем ЧМ в Испании наши батутисты завоевали четыре награды (3-1-0).-0-