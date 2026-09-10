Два матча футбольной Лиги чемпионов завершились вничью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня завершаются поединки первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Две стартовые встречи сегодняшнего дня завершились вничью. В Эйндховене чемпион Нидерландов ПСВ разошелся миром с украинским "Шахтером" - 1:1, а в Стамбуле с таким же результатом закончилась встреча турецкого "Фенербахче" и итальянской "Ромы".



Еще четыре матча начнутся в 22.00. В Мюнхене чемпион Германии "Бавария" сыграет с норвежским клубом "Буде-Глимт", английский "Манчестер Юнайтед" примет на своей арене дебютанта чемпионской Лиги азербайджанский "Сабах" из Баку, еще один новичок главного континентального турнира итальянский "Комо" у себя дома будет соперничать с немецким "Лейпцигом", а в чешской столице пражская "Славия" встретится с французским "Лансом".



Ранее победитель двух последних сезонов ЛЧ французский "Пари Сен-Жермен" разгромил на своей арене словацкий "Слован" из Братиславы - 6:1. Финалист прошлого сезона лондонский "Арсенал" одолел на выезде итальянский "Наполи" со счетом 1:0. Самый титулованный клуб Европы мадридский "Реал" переиграл в испанской столице чемпиона Италии миланский "Интер" - 2:1, а еще один фаворит английский "Манчестер Сити" победил в гостях португальский "Порту" с результатом 2:0.



Поединки общего этапа завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф пройдут с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного континентального клубного турнира состоится 5 июня на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Мадридский "Реал" 15 раз выигрывал главный трофей.-0-