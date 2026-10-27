Дурнов сменил Комлеву на посту главы Белорусского союза конькобежцев

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отчетно-выборной конференции Белорусского союза конькобежцев на должность председателя организации избран Вячеслав Дурнов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.





На посту он сменил Юлию Комлеву, которая руководила БСК с 2018 года. Вячеслав Дурнов - заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, который прошел путь от спортсмена и тренера до первого заместителя министра спорта и туризма. Также функционер работал заместителем председателя Витебского облисполкома, курируя вопросы социальной сферы и идеологии.





"Прежним руководящим составом сделано немало для развития наших видов спорта. Главная задача сейчас - двигаться вперед. Важно сохранить традиции и позволить молодым атлетам развиваться. Работы много, но мы справимся. Коллективный труд - залог успеха, ведь только в сплоченной команде достигаются высокие результаты", - отметил Вячеслав Дурнов.





Юлия Комлева выразила благодарность коллективу Белорусского союза конькобежцев, спортсменам и тренерам, НОК и Минспорту, а также партнерам и спонсорам за совместный труд и поддержку. Экс-глава БСК подчеркнула, что планирует продолжить работу в союзе под руководством Вячеслава Дурнова.-0-