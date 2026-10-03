Дубли Сотишвили и Галиева принесли "Динамо" победу над "Локомотивом"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы одержали вторую победу в домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.В третьем матче домашней серии "зубры" принимали действующего чемпиона КХЛ и лидера Запада ярославский "Локомотив", который возглавляет экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Квартальнов. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей, в начале второго периода цифры сравнял Даниил Сотишвили.До экватора встречи команды успели обменяться взятиями ворот, но хоккеисты "Локомотива" свою шайбу забросили по правилам, а гол минчан был отменен из-за нарушения правил. Тем не менее, лидерство ярославцев продлилось всего пять минут - паритет вновь восстановил Сотишвили.На стыке периодов главным действующим лицом на льду стал форвард "зубров" Станислав Галиев - незадолго до ухода на перерыв россиянин вывел столичный клуб вперед, а вскоре после возобновления игры оформил дубль. Очередные голевые передачи в свой актив записали динамовцы Крис Тирни и Тай Смит.За 45 секунд до сирены гости сократили отставание, но на большее времени уже не хватило. В итоге победа хозяев со счетом 4:3, наша команда поднялась на седьмое место в Западной конференции. Следующим соперником "Динамо" в "Минск-Арене" станет нижегородское "Торпедо", игра пройдет 5 октября.-0-Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко