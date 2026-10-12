Дубль Липского принес минскому "Динамо" победу над "Шанхаем"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в заключительном матче очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В понедельник, 12 октября, подопечные Сергея Брылина гостили в Санкт-Петербурге у "Шанхайских Драконов", которым в сентябре проиграли оба очных матча. Минчане вышли вперед уже на 4-й минуте усилиями Даниила Липского, в середине второго периода молодой форвард столичного клуба оформил дубль и удвоил перевес гостей.



На старте заключительной трети хозяева сократили отставание, но спустя шесть минут динамовцы вернули на табло разницу в два гола - выход "один на один" реализовал капитан и лучший бомбардир команды Крис Тирни. Пропущенная на последних секундах игры шайба не изменила ситуацию в пользу "зубров" , итог встречи - 3:2.



Гостевое турне наша команда закончила с одной победой и одним поражением. Минчане набрали 17 баллов и догнали "Шанхай" и СКА в таблице Западной конференции - клубы делят 5-7-е места. Дальше "Динамо" ждут два матча на родном льду: против лидера Востока "Металлурга" 14 октября и с "Ак Барсом" 18 октября.-0-