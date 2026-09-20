20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги матча против "Автомобилиста" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Хороший матч против сильного соперника. Ребята сегодня играли самоотверженно. Я очень доволен тем, как они боролись за шайбу. Конечно, в третьем периоде придумали себе проблемы с удалениями, но смогли довести игру до победы. Непростой поединок, мы добыли очень важные два очка за счет того, что старались всей командой", - отметил Сергей Брылин.
Специалист также прокомментировал отсутствие в составе на игру Сэма Энаса и Брэди Лайла. "Сэм получил небольшое повреждение на тренировке и пропустил оба матча дома. А Брэди просто попал в ротацию, мы решили немного поменять наших защитников", - пояснил он.
Далее минчан ожидает двухматчевая выездная серия: 24 сентября "зубры" встретятся с московским "Динамо", а 26 сентября сыграют с "Шанхайскими Драконами".-0-Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко
Спорт
20 сентября 2026, 21:48
"Доволен тем, как ребята боролись за шайбу". Брылин о второй домашней победе
Сергей Брылин
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