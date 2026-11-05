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"Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ

Опубликовано:

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Спорт
05 ноября 2026, 21:43

"Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ

Максим Машлякевич
Максим Машлякевич
Максим Машлякевич
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Максим Машлякевич остался удовлетворен выступлением на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Машлякевич принес белорусской команде вторую медаль юношеской Олимпиады, завоевав бронзу на дистанции 50 м брассом. Ранее белорус занял пятое место на стометровке брассом.

"Я впервые участвовал в соревнованиях такого уровня, поэтому было непросто привыкнуть и собраться. Доволен результатом, хотя и не получилось сделать касание из-за технических моментов. Для начала сезона секунды на обеих дистанциях очень хорошие. Медаль завоевана, но нужно улучшать время и выходить на новый уровень, - сказал спортсмен. - Благодарю своего тренера Александру Бас за поддержку и помощь. Я пришел в плавание поддержать здоровье, а в итоге вышел на профессиональный уровень". 
С наградой Максима Машлякевича поздравил президент НОК Виктор Лукашенко. "Ты блестяще принял медальную эстафету у своей коллеги по команде и подарил яркие эмоции миллионам белорусских болельщиков. Твои самообладание, талант, профессионализм и воля к победе вместе с поддержкой опытного тренерского штаба помогли добиться столь значимого успеха", - говорится в поздравлении.
Также бронзовым призером ЮОИ-2026 на полтиннике вольным стилем стала наша Полина Белявская. Мультиспортивный форум с участием более 2600 юных атлетов продлится в Сенегале по 13 ноября.-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА
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Максим Машлякевич Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
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