"Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ

Машлякевич принес белорусской команде вторую медаль юношеской Олимпиады, завоевав бронзу на дистанции 50 м брассом. Ранее белорус занял пятое место на стометровке брассом.





"Я впервые участвовал в соревнованиях такого уровня, поэтому было непросто привыкнуть и собраться. Доволен результатом, хотя и не получилось сделать касание из-за технических моментов. Для начала сезона секунды на обеих дистанциях очень хорошие. Медаль завоевана, но нужно улучшать время и выходить на новый уровень, - сказал спортсмен. - Благодарю своего тренера Александру Бас за поддержку и помощь. Я пришел в плавание поддержать здоровье, а в итоге вышел на профессиональный уровень".

С наградой Максима Машлякевича поздравил президент НОК Виктор Лукашенко. "Ты блестяще принял медальную эстафету у своей коллеги по команде и подарил яркие эмоции миллионам белорусских болельщиков. Твои самообладание, талант, профессионализм и воля к победе вместе с поддержкой опытного тренерского штаба помогли добиться столь значимого успеха", - говорится в поздравлении. С наградой Максима Машлякевича поздравил президент НОК Виктор Лукашенко. "Ты блестяще принял медальную эстафету у своей коллеги по команде и подарил яркие эмоции миллионам белорусских болельщиков. Твои самообладание, талант, профессионализм и воля к победе вместе с поддержкой опытного тренерского штаба помогли добиться столь значимого успеха", - говорится в поздравлении.

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Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Максим Машлякевич остался удовлетворен выступлением на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.