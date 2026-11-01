Динамовское дерби завершит серию матчей "зубров" в Минске





В первый день ноября "зубры" примут одноклубников из Москвы. Домашнюю серию минчане начали с поражения от "Барыса" (0:1), после чего одолели "Трактор" (3:2). Москвичи набирают очки на протяжении пяти матчей кряду, но три из них были проиграны (в овертайме или по буллитам). Перед очной встречей команды занимают соседние 7-8 строчки в Западной конференции, белорусы опережают россиян на одно очко.





"Нужно обязательно побеждать. У нас есть должок перед соперником, поэтому важно выиграть, тем более при своих болельщиках. Тренерский штаб даст нам установку, а наша задача - выйти на лед и выполнить все, что от нас потребуется. Тогда все будет хорошо", - сказал Даниил Сотишвили.





В текущем регулярном чемпионате динамовцы встречались уже дважды, и оба раза сильнее за пределами основного времени оказывались москвичи (3:2 и 4:3). В минувшем сезоне "зубры" выбили соперника в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, выиграв серию "под ноль". Новый эпизод столичного дерби стартует в "Минск-Арене" в 17.10.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня проведет третий и заключительный поединок очередной домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.