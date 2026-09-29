"Динамо-Молодечно" всухую победило "Металлург" в хоккейной экстралиге

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча "Динамо-Молодечно" и "Металлурга" завершила игровую программу вторника в белорусской хоккейной экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.





На своем льду молодечненцы обыграли действующих чемпионов со счетом 3:0, забросив по разу в каждом из периодов. Голкипер хозяев Андрей Макаров отразил 28 бросков. "Бело-голубые" взяли реванш у жлобинчан за поражение 27 сентября (1:4). После восьми туров регулярки команды идут в топ-6 экстралиги, "Металлург" опережает динамовцев на один балл.





Ранее 29 сентября "Брест" победил "Неман" (4:2), "Локомотив" в серии буллитов одолел "Лиду" (5:4), а "Химик" был сильнее "Гомеля" (3:1). В среду в чемпионате страны по хоккею пройдут три матча: "Могилев" примет "Витебск", "Авиатор" в Барановичах сыграет с минской "Юностью", а в Смоленске встретятся "Славутич" и солигорский "Шахтер".-0-